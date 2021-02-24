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Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi açıldı Nilüfer Belediyesi’nden Bursa’da bir ilk

İHA

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi açıldı Nilüfer Belediyesi’nden Bursa’da bir ilk

Nilüfer Belediyesi kendi bünyesinde BEBKA desteği ile Sosyal Girişimcilik Merkezi kurarak Bursa’da bir ilki gerçekleştirdi.
Nilüfer Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle yürütülmeye başlanan sosyal girişimcilik projesi BEBKA tarafından da destekleniyor. 500 metrekarelik bir alanda kurulan Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi; eğitim ve faaliyet alanı, atölye, paylaşımlı ofis alanı, sosyalleşme alanı ve idari ofisler olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Ayrıca bir adet toplantı salonu bulunuyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem açılışta yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi günümüz Türkiye’sinde toplumun büyük kesimini ilgilendiren en yakıcı sorun ekonomik kriz ve işsizlik. Bu süreçle baş etmek için yapılacak en doğru şey sanırım, zamanın değişen ihtiyaçlarını, yaşadığınız coğrafyada piyasadaki boşlukları doğru tespit ederek o alanlara yatırım yapmak olacaktır. Bir yerel yönetim olarak doğrudan görevimiz olmasa da, bizler sosyal belediyecilik anlayışımız gereği toplumdaki tüm sorunların çözümüne çare üretme çabasındayız. Böyle bir süreçte girişimciliği desteklemek ve yenilikçi iş fikirleri olan, ancak bu fikirleri nasıl hayata geçireceğini bilemeyen vatandaşlarımıza destek olmak da bizim görevimizdir dedik ve Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi böyle doğdu” dedi.
“Bizler Nilüfer’de 2017 yılından buyana sosyal girişimcilik odağında çalışmalar yapıyoruz. Bursa’da sosyal girişim potansiyelini geliştirmeyi ve sosyal sorunlara kalıcı çözümler getirmeyi hedefleyen bu projemiz; Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle yürütülmeye başladı ve BEBKA tarafından da desteklenmeye hak kazandı” diyerek sözlerini sürdüren Erdem, “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi bundan böyle; sosyal fayda oluşturacak yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere çeşitli eğitimlerle rehberlik edecek ve kurulması planlanan melek yatırımcı ağı ile fon bulmalarına da destek olacak. Bu merkez aynı zamanda, Bursa’da bu alanda çalışan farklı paydaşları bir araya getirerek bir çatı kuruluş fonksiyonunu da yerine getirecek. 500 metrekarelik bir alanda kurulan Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi; eğitim ve etkinlik alanı, atölye, paylaşımlı ofis alanı, sosyalleşme alanı ve idarî ofisler olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Ayrıca bir adet toplantı salonu bulunuyor. Birbirinden parlak iş fikirleri olan geleceğin sosyal girişimci adayları burada yetiştirilecektir. Bu merkez, Bursa’da sosyal girişimcilik konusunda kendini geliştirmek isteyen herkese açık bir merkezdir. Açılışımızın ardından, geçtiğimiz sonbaharda düzenlediğimiz sosyal girişimcilik yarışmasını kazanan 6 ekip, burada paylaşımlı ofislerimizi kullanarak çalışmaya başlayacak ve inanıyorum ki kendi iş fikirlerini geliştirerek hayata geçirme imkânı bulacaktır. Bu merkezin açılmasıyla Nilüfer Belediyesi bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de sosyal girişimcilik merkezi kuran ilk belediye oldu” ifadelerini kullandı.
BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, Bursa’nın girişimciliğinin merkezi olacağını belirterek, “Nilüfer Belediyesi’nin yürüttüğü 509 bin 252 TL’lik toplam bütçeli sürdürülebilir sosyal fayda üretim üssü, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’ne ajans olarak 381 bin 939 TL destek sağladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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