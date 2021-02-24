Yankı’dan raf ömrü uzun hazır yemek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yankı’dan raf ömrü uzun hazır yemek

İHA

Yankı’dan raf ömrü uzun hazır yemek

Yankı Yemek A.Ş., uzun ArGe çalışmaları ile tamamen geleneksel yöntemlerle lezzet ve gıda değerini koruyarak hazırladığı raf ömrü uzun paket yemekleri pazara sunmaya hazırlanıyor. Sanayinin yanı sıra zincir restoran ve kafelere de hizmet veren Yankı yemek, şimdi de raf ömrü uzun ürünlerini online satış kanalları ve zincir marketler üzerinden bireysel tüketicilerin beğenisine sunacak.
Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez yaptığı yazılı açıklamada, 30 yılı aşkın bir süredir, hazır yemek, catering sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade ederek fabrikalar, düğün salonları, kurumsal işyerleri ve davet organizasyonları için yemek yaptıklarını söyledi. Hazır yemek sanayinin değişen toplumsal koşullara bağlı olarak kendini sürekli yenilediğini belirten Dönmez, tüketici lehine yapılan yasal düzenlemeler ve bu alanda tüketici bilincinin artması sonucunda gıda konusunda beklentilerin yükseldiğini belirtti. Tüketicilerin hazır yemekte lezzet ve besin değerine verdiği önemin arttığını, bu nedenle tüketici beklentisinin karşılanmasının sektör açısından ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Coşkun Dönmez, Yankı Yemek olarak değişime ve gelişime açık olduklarını ve yeni atılımlar için hazır olduklarını kaydetti.
Coşkun Dönmez, bireysel tüketicilere yönelik hazır yemek sanayisinin raf ömrü uzun yemek için çeşitli yöntemler kullandığını, ancak bu sırada ürünlerin lezzet ve besin değerini yitirdiğini söyledi. Ürüne lezzet vermek için bu kez de çeşitli kimyasal kullanılarak tüketicide lezzet algısı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Coşkun Dönmez, “Biz; hem raf ömrü uzun, hem de koruyucu ve kimyasal lezzet vericiler kullanmadan paket yemek ürettik. Geleneksel yöntemlerle pişirip lezzet ve besin değerinden bir şey kaybetmemiş yemekleri zincir restoran ve kafeler ile online satış kanalları ve marketler üzerinden tüketicilere ulaştırmayı hedefliyoruz. Firma olarak geleneksel yemek pişirme yöntemleri üzerinde ArGe çalışmaları yapıyoruz. Yakın bir dönemde lezzetli ve besin değeri yüksek ev dışı gıdalarımızı tüketicimizin beğenisine sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suuçtu’da eko turizm hamlesi
YEREL HABERLER Suuçtu’da eko turizm hamlesi
Uzun ömürlü yemekler raflardaki yerini alıyor Katkı maddesiz raf ömrü uzun hazır yemekler tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Uzun ömürlü yemekler raflardaki yerini alıyor Katkı ...
Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaşlar ...
Bursa’nın ilk şekercisinin torunundan Kardelen Kültür Evi’ne anlamlı bağış
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk şekercisinin torunundan Kardelen Kültür ...
(Özel) Bursa'da araç çekme kavgası kamerada Tekmeler yumruklar havada uçuştu Kamyoneti çekilen şahıslar trafik polisi ve görevlilere böyle saldırdı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da araç çekme kavgası kamerada Tekmeler ...
BTÜ’den Uyumayan Kütüphane’ye tam not
YEREL HABERLER BTÜ’den Uyumayan Kütüphane’ye tam not
Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi açıldı Nilüfer Belediyesi’nden Bursa’da bir ilk
YEREL HABERLER Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi açıldı Nilüfer ...
Hayvanat Bahçesi geçici olarak ziyarete kapandı
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi geçici olarak ziyarete kapandı
Umurbey’de zeytinlikler suya kavuşuyor
YEREL HABERLER Umurbey’de zeytinlikler suya kavuşuyor
Osmangazi’den işyerlerine deprem denetimi Market, mağaza ve düğün salonlarına mimarî ve statik denetim Dündar: “Denetim için özel ekip kurduk”
YEREL HABERLER Osmangazi’den işyerlerine deprem denetimi Market, ...
Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor
Bursa'da 3 milyon 500 bin liralık tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da 3 milyon 500 bin liralık tarihi eser ...
Tümörlü köpek sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Tümörlü köpek sağlığına kavuştu
Bursa’nın ünlü lezzeti Özhan raflarında
YEREL HABERLER Bursa’nın ünlü lezzeti Özhan raflarında
Bursaspor, Stefan Bircevic’i transfer etti
YEREL HABERLER Bursaspor, Stefan Bircevic’i transfer etti
İznik, pandemi sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER İznik, pandemi sonrasına hazırlanıyor
Diyabetin sinsi komplikasyonu polinöropati
YEREL HABERLER Diyabetin sinsi komplikasyonu polinöropati
Rıdvan amca yeni sazına kavuştu
YEREL HABERLER Rıdvan amca yeni sazına kavuştu
Ünlü oyuncu Burcu Kara babasının tarlasında zeytin dalı topladı
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu Burcu Kara babasının tarlasında zeytin ...
Başkan Aktaş, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, muhtarlarla buluştu
Hayâl ettiler, çizdiler
YEREL HABERLER Hayâl ettiler, çizdiler
Nilüfer’in müzelerini keşfediyorlar
YEREL HABERLER Nilüfer’in müzelerini keşfediyorlar
Bursaspor evinde Menemenspor’u ağırlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor evinde Menemenspor’u ağırlıyor
Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye çevirmiş Jandarmanın bastığı evde 3 milyon 500 bin lira değerinde kaçak tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçısı, evini müzeye ...