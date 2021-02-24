Can dostlarına modern rehabilitasyon merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuvada buluşturacak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesi 2 Mart’ta ihaleye çıkıyor. İhalenin ardından başlayacak çalışmalara sokak hayvanları için Bursa’ya örnek bir rehabilitasyon merkezi kazandırılacak.

Özellikle pandemi sürecinde 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini kucaklayan sosyal destek paketlerini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte beslenme ve barınma noktasında sorun yaşayan sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Geçtiğimiz yıl Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde 6398 tedavi, 2900 parazit uygulaması, 1836 kısırlaştırma, 1576 aşılama, 500 acil müdahale ve 115 farklı operasyonla sokak hayvanları sağlığına kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir yıl içinde sokak hayvanları için 120 ton mama dağıtımı yapıldı. Yine 350 adet kulübe, 150 adet suluk ve 70 adet büyük mamamatik ve 950 ayrı noktada da besleme çalışmaları yapıldı.

Modern merkez

Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer İlçesi sınırlarındaki orman arazisine kurulacak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili proje çalışmalarını tamamladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen yaklaşık 31 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede, aynı zamanda proje maliyetinin yüzde 40’ı oranında Bakanlıktan hibe desteği de alınacak. Bünyesinde ameliyathane binası, kuduz müşahade binası, bahçeli yaşam ünitesi, tedavi ünitesi, yavrulu anne tedavi ünitesi, personel binası, su deposu ve LNG tesisi bulunacak projenin ikinci etabında ise hayvan çeşitliliği ve büyüklüğüne göre merkez alanı 200 dönüme kadar yayılabilecek. Orman arazisindeki tek bir ağaca bile zarar vermeyecek şekilde tasarlanan projede yeşil varlığı öne çıkarılacak ve can dostları için doğal bir yaşam alanı oluşturulacak. İhalesi 2 Mart’ta yapılacak proje ile sokak hayvanları için örnek bir tesis kente kazandırılmış olacak.

Soruna kalıcı çözüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da sokak hayvanları ile ilgili olarak başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi olarak çok modern ve çok büyük bir rehabilitasyon merkezini kente kazandırma çalışmalarında artık sona geldiklerini söyledi. Büyükşehir olarak sokak hayvanları için de gerekli her çalışmayı bugüne kadar yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Projemizle ilgili ihale 2 Mart’ta yapılacak. İnşallah inşa sürecine de hemen başlayıp, bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek istiyoruz” dedi.

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