Define için canından oldu

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde define aramak için iple uçurumdan sarkan şahıs düşerek hayatını kaybetti.

50 Yaşındaki Sebahattin Aslantaş'ın define macerası ölümle sonuçlandı. Kumyaka Mahallesindeki dik yamaçtan aşağı sarkıtılan ipe bağlanarak kazı yapmak isteyen Aslantaş, bir müddet sonra ipin kopmasıyla kendini uçurumun dibinde buldu. İhbarı alan Mudanya Jandarma ekipleri olay yerine vardığında şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma, Sebahattin Aslantaş ile birlikte hazine arayan diğer arkadaşlarını gözaltına alarak olayla ilgili tahkikat başlattı.

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