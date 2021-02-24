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Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursaspor'da

DHA

Stefan Bircevic, Frutti Extra Bursaspor'da


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Stefan Bircevic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 2,10 boyundaki Stefan Bircevic ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı duyuruldu. Sırbistan Milli Takım formasıyla son dünya ve Avrupa şampiyonasında yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de de daha önce Banvit ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formaları giydi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-02-24 17:25:31

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