Bursaspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

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Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)Bursaspor, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların tamamı ile teknik heyet ve A Takım personeline yapılan Covid19 PCR testi sonucunda, 2 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Testi pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-24 17:26:03



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