Trafikte tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı Bursa'da trafikte yol kesme kavgasında kan aktı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir sürücü, trafiği tıkadığı gerekçesiyle tartıştığı servis minibüsü sürücüsüne kurşun yağdırdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonetine binerek kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Gürsu ilçesi İstiklal Caddesi’nde yaşandı. 16 AEU 513 plakalı servis minibüsü ile fabrikaya işçi taşımaya giden 47 yaşındaki Yücel Çakmakçı minibüsü ile cadde üzerinde bir süre bekleme yapınca arkasından gelen kamyonet sürücüsü ile tartıştı. Kamyoneti ile servisin önünü kesen şüpheli şahıs Çakmakçı' yı aşağıya indirip tabancayla 3 el ateş etti. Elinden bacağından ve bel bölgesinden yaralanan servis sürücüsü kanlar içerisinde yere yığılırken, kamyonetine binerek kaçan şüphelisi ise polis ekip ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalandı.



Vurma anı kameraya yansıdı

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün arkasına yanaşan siyah renkli bir 4x4 kamyonetten inen şüpheli şahısın servis sürücüsü ile bir süre tartıştığı daha sonra belinden çıkardığı tabancayla 3 el ateş ettiği daha sonra kamyonetine binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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