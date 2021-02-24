Sopalarla birbirlerine girdiler, o anlar kameraya yansıdı

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Bursa'da iki grubun sopalı sokak kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, dün akşam, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden 5 kişinin, birbirlerine sopaların yanı sıra tekme tokat vurduğu görülüyor.

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