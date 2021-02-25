Gecekonduda korkutan yangın

Bursa’da gecekonduda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekondu evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalleli durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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