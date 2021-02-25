(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptüğü Şahizar nine korona aşısı oldu

Bursa’da 85 yaşında okumayazma öğrendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan Şahizar nine, ikinci doz korona virüs aşısını da oldu.

Bursa’nın Keles ilçesinde yaşayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okumayazma seferberliği kapsamında geçtiğimiz yıllarda 85 yaşına rağmen okuma yazma öğrenerek takdir kazanan Şahizar Yıltır, ikinci korona virüs aşısını da vuruldu. Okumayazma öğrendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden ağırlanan Şahizar nine, hastalığa yakalanmadığı için şükrederken, ayağına kadar gelen sağlık ekiplerine de ayrıca teşekkür etti.

Bursa’nın yaş ortalaması en büyük ilçelerinden biri olan Keles ilçesinde Keles Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimliği birimlerine gelenlerin aşıları yapılırken mobil aşı ekipleri de Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda vatandaşların korona virüs aşılarını evlerinde yapıyor. Evden çıkamayan, yaşları 85’in üzerinde olanların evlerine kadar giden mobil aşı ekiplerini karşılarında gören vatandaşlar, dualarla onları uğurluyor. Bu hizmeti evinde alan yaşlılardan bir tanesi de Şahizar nine oldu. İkinci doz aşısını olan Şahizar nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile yaşadığı o anları da dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ailesiyle baş başa görüştüğünü belirten Şahizar Yıltır, “Allah’a şükür şimdiye kadar hiçbir hastalığa yakalanmadım. İnşallah da göstermesin. İlacım ve aşım için benim ayağıma geliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maşallahı var. Bizleri kolluyor. Daha ne yapsın. Eskiden böyle miydi? Yalan mı? Allah ona uzun ömürler versin. Uğraşanlara da fırsat vermesin. Beni külliyede eşi ile birlikte karşıladılar. Ellerimi öptüler. Ben de onları Bursa’ya davet ettim. İnşallah gelecekler” dedi.

Dağ ilçelerinden Keles’te yaş ortalamasının yüksek olduğunu belirten Keles Mobil Aşı ekibinden Dr. Esra Sevim ise, “Uzun bir süredir aşılama programı yapıyoruz. Normal zamanda havalar karlı ve zorlu oluyor. Ama bugün güneşli bir hava da Şahizar ninenin aşısını yapmak için geldik. Aile hekimliğine ulaşabilecek hastalarımızı hastanemizde aşılama yaparken, gelemeyecek olanların ise evlerine gidiyoruz” diye konuştu.

Evinde aşı olan 91 yaşındaki Şaziye Deniz de, ‘Allah hepinizden razı olsun, çok iyiyim’ derken, hastanede aşı vurulan 69 yaşındaki Hüseyin Dikmen ise, “Allah devletimize zevâl vermesin. Sağlığımıza iyi bakıyorlar. Bugüne kadar hastalanmaya yakalanmadık. Sağ olsunlar doktorlarımız da çok iyiler” dedi.

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