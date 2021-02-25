Sinema salonlarının açılışı 1 Nisan'a ertelendi

Bursa Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi hedefiyle sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verileceğini açıkladı.

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarından alınan kararını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler ile İçişleri Bakanlığı’nın 24.02.2021 tarih 3135 sayılı Genelgesi doğrultusunda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine, bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.