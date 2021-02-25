Bursa'da sobadan sızan gazdan 1 kişi hayatını kaybetti

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam sobadan çıkan gaz nedeniyle Adem Pektez (62), olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mustafakemalpaşa’da Eski Bursa Caddesi, Kamburoğlu Sokak'ta meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Adem Pektez'e ulaşılamaması üzerine yakınları eve giderek kontrol etmek istedi. Polis ekipleri evin kapısını çilingire açtırıp içeriye girdi. Evde yapılan kontrollerde ise acı olay ortaya çıktı. Sobadan çıkan gaz nedeniyle 62 yaşındaki Adem Pektez’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tavukçuluk yaparak geçimini sağlayan ve ilçede tanınan bir isim olan Adem Pektez’i bir gün önce ziyaret eden arkadaşları, evde yoğun duman olduğunu fark etti. Durumu Adem Pektez’e aktaran arkadaşları, Pektez’den baca temizliği için zaman bulamadığı yanıtını aldı. Acı olay sonrasında ilçede büyük bir üzüntü yaşandı.

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