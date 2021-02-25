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Bursa'da aç kalan domuzlar sokağa indi. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuzlar sokağa indi. Gece yarısı çöp kutularında yemek arayan domuzlar çöp bidonlarını devirdi. Gecenin karanlığında çevrede dolaşan domuzlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Uzun süre yemek arayan domuzlar daha sonra ormanlık alana doğru kaçtı.

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