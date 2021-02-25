Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),(DHA)-BURSA´da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Adem Pektez (62), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Eski Bursa Caddesi Kamburoğlu Sokak´ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Adem Pektez'e ulaşamayan yakınları eve gelip, içeri girdiklerinde yoğun dumanla karşlaştı. Pektez´i de hareketsiz halde yatarken bulup, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde Pektez´in karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Pektez´in cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2021-02-25 11:23:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.