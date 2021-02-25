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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçeşehir Koleji’nin Bursa’da yatırımları büyüyerek devam ediyor

İHA

Bahçeşehir Koleji’nin Bursa’da yatırımları büyüyerek devam ediyor

Bahçeşehir Koleji Bursa’da yatırımlarına devam ediyor. Kolej, Bursa’daki dördüncü kampüsünü Nilüfer ilçesinde 20212022 eğitim öğretim yılında açıyor.
Bursa'da 7 bin 500 metrekarelik bir alana inşa edilen okul, anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinden oluşacak. Okulun tanıtım toplantısı öncesi konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Bahçeşehir Koleji olarak Bursa’daki dördüncü kampüsümüzü güzel Nilüfer ilçemizde açıyoruz. Bursa’daki ilk kampüsümüzü de 17 yıl önce yine Nilüfer’de açmıştık. Yeniden Nilüfer’de bir kampüse kavuşuyoruz. Bahçeşehir Kolejinin, Türkiye’nin her noktasındaki kampüslerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Dün de Antalya Serik’de açacağımız Aspendos Kampüsü’müzü tanıttık. Pandemi döneminde eğitim yatırımlarına devam ediyoruz. Böyle bir dönemde eğitime dair yatırımlar daha da büyük anlam taşıyor ve bizi daha fazla heyecanlandırıyor. Dünyanın ekonomik olarak daraldığı bir dönemde biz, eğitim yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitim yatırımları durmamalıdır. Eğitim yatırımları hangi koşullarda olursa olsun devam etmelidir. Kurtuluş Savaşı’nda bile Atatürk eğitimi önemseyip, geri kalmasını istememiştir. Bizim de pusulamız bu yöndedir. Biz, 52 yıllık bir kurumuz ve bunu devam ettireceğiz. Her çocuk kaliteli eğitim hakkına sahiptir. Bunun için de Türkiye’nin her noktasına okullarımızı götürmeye devam ediyoruz” dedi.
“Diğer ülkelerden fersah fersah öndeyiz”
“Pandemi nedeniyle küresel çapta zorluklar yaşanıyor. Ancak pandeminin eğitim için açtığı yeni olanaklar da oldu. Uzaktan öğretimle biz, 20 yıl önce tanıştık” diyerek sözlerini sürdüren Yücel, “Türkiye’nin her yerinde uzaktan eğitim yapıyoruz. Zaman ve mekân kavramı ortadan kalkmış durumda. Doğu ve Güneydoğu’da kar yağdığı zaman biz dersleri aksatmıyoruz. Bir yıldır pandemi dönemi devam ediyor. Bu süreçte, dijital eğitime daha önceden yapmakta olduğumuz yatırımlarımız sayesinde Türkiye’de uzaktan eğitimi de dijital eğitimin her alanını da en iyi yapan kurumların başında geliyoruz. Dünyada da bu işi yapan en iyi kurumuz, en iyi yapan ülkelerin başındayız. Dünyada 6 noktada üniversite kampüsümüz var. İstanbul, Amerika, İngiltere, Kıbrıs, Kanada’da kurumlarımız var ve bu salgın sürecinde o ülkelerde eğitimin nasıl devam ettiğini izledim. Biz, onlardan fersah fersah öndeyiz. Uzaktan eğitim kazanımlarını ölçüyoruz, sistemlerimizi daha da geliştiriyoruz. Dijital eğitim artık dünyanın bir gerçeğidir. Pandemi sonrasında da hem dijital hem yüz yüze eğitim devam edecektir. Artık yeni dünyanın eğitimini, sağlığını, tarımını konuşacağız. Bunların içinde mutlaka teknoloji olacak. Dijital eğitim platformumuzda yapay zekayı kullandık. Yapay zekâ tabanlı uygulamalarımızda tam ve kalıcı öğrenme deneyimini güçlendirdik.” ifadelerini kullandı.
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Kolejini 1994 yılında İstanbul’da kurduklarını ve 2004 yılında Anadolu’ya ilk açılışlarını Bursa’dan başlattıklarını belirtti. Hüseyin Yücel konuşmasına şöyle devam etti: “Bursa’daki 4’üncü kampüsümüzü açılıyoruz. 20212022 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji olarak 63 ilde 141 kampüste faaliyet göstereceğiz. Salgın sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Sağlık alanında çok ciddi bir savaş veriyoruz. Aynı savaşı ekonomide de veriyoruz. Ancak Bizler yatırımlarımıza planladığımız gibi hiçbir şekilde ara vermeden devam ettik, edeceğiz. Tabii Ne yazık ki salgının etkisi özel okul sektörüne ciddi anlamda darbe vurdu. Birçok özel okulun kapandığını ya da öğrenci sayısının düştüğünü gördük. Çünkü online eğitime her kurum ayak uyduramadı. İleri de göreceğiz ki, bu salgın her sektörde olduğu gibi, eğitim sektöründe de bazı farklılıkları ortaya çıkaracak.” dedi.
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise “Mevcut eğitim öğretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesi, öğrencinin akademik öğrenmesi ve psikososyal süreçlerinin tamamlanması bu dönemde zorken, mevcut olanı hakkı ile yürütmek ve gayret sarf etmek çok önemliyken bizler yeni yatırımlar yapıyoruz. Eğitim camiası için çok önemli buluyorum” şeklinde konuştu.
Bahçeşehir Koleji Nilüfer Kampüsü Kurucu Temsilcisi Emel Atabay, “İçinde bulunduğumuz Bahçeşehir Koleji Nilüfer Kampüsü, 7 bin 500 metrekarelik bir alana inşa edilmiştir. 20212022 eğitim öğretim döneminde kapılarını öğretmen ve öğrencilerine açacaktır. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinden oluşacaktır. Salgın bittikten sonra bizler de sevgili çocuklarımıza, maskesiz ve mesafesiz kollarımızı açacağımız günü bekliyoruz. Projenin içerisinde olmak benim için çok heyecan verici. Online eğitimlerimize olan güvenimiz tam. Koşullar ne olursa olsun Bahçeşehir Koleji olarak örnek çalışmalara imza atıyoruz.” diye konuştu.
SODİMER (Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “Bu süreçte şunu çok net söyleyebilirim. Geleceğin şekillenmesi, bugünlerden başlıyor. Bahçeşehir Koleji Türkiye’ye bir örnek teşkil etmektedir, dijital eğitimde fark oluşturmaktadır. Köy okullarımızda öğretmenlerin yaptığı dijital nesneleri, öğrenme süreçlerini bir platformda bir araya getireceğiz. Türkiye’nin geleceği, Bahçeşehir Kolejinden yeşerecektir” dedi.
25 Şubat’ta düzenlenen kampüs tanıtım toplantısına; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, SODİMER (Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, önceki dönem milletvekillerinden Faruk Ambarcıoğlu ve kurum çalışanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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