Mudanya'dan savaş mağdurlarına yardım tırı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinden savaş mağduru ailelere sıcak bir yuva ve sıcak bir aş temin etmek için yardım tırı gönderildi.

Mülteci kamplarında zor şartlar altında yaşayan ailelerin bir nebze olsun yaralarını sarmak maksadıyla Mudanyalıların desteğiyle hazırlanan tır yola çıkı. Un, battaniye ve çocuk kıyafetlerinden oluşan 49. "kardeşlik üşümesin" tırı dualarla yola çıktı. Mudanya temsilcisi Ogün Karagöz, "Müftülüğümüzle beraber Siteler Camiinden gönüllülerimizin katkılarıyla mülteci kamplarına un, battaniye, kömür, çocuk montu ve çizmesinden oluşan 49. yardım tırımızı dualarla uğurladık. Kış boyunca kamplara yardım kampanyalarımız devam edecek" dedi.

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