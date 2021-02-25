Müzeler eğitim üssü oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müzeler eğitim üssü oluyor

İHA

Müzeler eğitim üssü oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzelerin aynı zamanda okul dışı birer eğitim yuvası olarak kullanılabilmesine imkân tanıyan protokol, Başkan Alinur Aktaş ve İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger arasında imzalandı. ‘Okulun Ötesinde’ adı verilen ve İtalya, İspanya, Portekiz ve Polonya’dan farklı kurumların da müdahil olduğu, öğrencilerin yaşayarak öğrenebilmelerine imkân tanıyacak proje, 30 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.
Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle protokol imzalayarak, kendisine ait tüm müzeleri ‘birer okul dışı öğrenme ortamları olarak’ Bursalı çocukların hizmetine sundu. ‘Okulun Ötesinde’ adı verilen ve İtalya Müzeler Birliği’nin, İspanya’dan bir üniversitenin, Portekiz’den bir bilim merkezinin ve Polonya’dan bir okulun dahil olduğu projenin protokolü, Heykel’deki başkanlık binasında imzalandı. Protokole, Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına da Müdür Sabahattin Dülger imza attı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, belediyeye ait müzelerin günümüzde teknolojik unsurlarla donatılarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Bu durumun müzeleri ‘sadece tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yerler dışında’ eğitimatölye çalışmalarının yapıldığı kültürel merkezler konumuna taşıdığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu kapsamda, ‘müzelerin okul dışı öğrenme alanları olmalarından hareketle’ yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gerçekleştirdiğimiz ‘Drama İle Dersler Müzede’ projesiyle başarı kazandık. Şimdi ise Erasmus+ programı çerçevesinde yapılan ‘Okulun Ötesinde’ isimli projeyle öğretmenlerimiz; müzelerimizi ‘okul dışı öğrenme alanları olarak’ öğrencileriyle buluşturacak. Müzelerimiz, yeni edindikleri misyon doğrultusunda öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunacak” dedi.
Başkan Aktaş’a teşekkür
İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise sağlanan imkan nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’yle okul dışı ortamların hazırlanması ve öğrencilerin bilgi dağarcığının geliştirilmesi noktasında keyifli bir işbirliği içerisinde olduklarını, bu anlamda Türkiye’de ilk kez ‘Drama İle Dersler Müzede’ isimli çalışmayı yine Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte hayata geçirdiklerini hatırlatan Dülger, “Drama İle Dersler Müzede çalışmasıyla 149 tarihi mekan uygulamalı eğitim alanı olarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştu. Ardından ‘Okulum Bursa’ isimli kitapçık hazırladık, yine Büyükşehir ile istişare halinde. Son projemizle de AB ülkeleriyle olaya bakışımız noktasında bir değerlendirmeye sahip olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey’de yatırımlar tam gaz
YEREL HABERLER Karacabey’de yatırımlar tam gaz
Gençlere Avrupa stantlarında spor kompleksi
YEREL HABERLER Gençlere Avrupa stantlarında spor kompleksi
Nilüfer Belediyesi 2021 yılını Gülten Akın’a adadı
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi 2021 yılını Gülten Akın’a adadı
VM Medical Park Bursa'da bayrak değişimi
YEREL HABERLER VM Medical Park Bursa'da bayrak değişimi
Kullanılmayan ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Kullanılmayan ev alevlere teslim oldu
Fırçayla kanser terapisi Kursiyerler usta ressamlara taş çıkartıyor
YEREL HABERLER Fırçayla kanser terapisi Kursiyerler usta ressamlara ...
Bulgaristan seçimlerinde Türk partisinin oyunu düşürmek için sandık oyunu Bulgaristan’daki seçimlerde destek istemek için Bursa'yı geziyorlar
YEREL HABERLER Bulgaristan seçimlerinde Türk partisinin oyunu ...
Mudanya'dan savaş mağdurlarına yardım tırı
YEREL HABERLER Mudanya'dan savaş mağdurlarına yardım tırı
Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi’ne hayran kaldı Dündar, Bulgaristan heyetini ağırladı
YEREL HABERLER Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi’ne hayran ...
Ters şeride giren şoför trafiği birbirine kattı Dönüşü kaçıran sürücü, yüzlerce otomobili durdurup ters şeritten ilerledi
YEREL HABERLER Ters şeride giren şoför trafiği birbirine ...
Enver Yücel: Türkiye eğitimde fersah fersah önde
YEREL HABERLER Enver Yücel: Türkiye eğitimde fersah fersah önde
Hamitler’e yeni imar yolları Hamitler’de ulaşım rahatlıyor
YEREL HABERLER Hamitler’e yeni imar yolları Hamitler’de ulaşım ...
Kestel Belediyesi’nden 5 yıldızlı Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden 5 yıldızlı Hayvan Bakım ve ...
Bahçeşehir Koleji’nin Bursa’da yatırımları büyüyerek devam ediyor
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji’nin Bursa’da yatırımları büyüyerek ...
Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını ...
Gönüller +65 için bir oldu
YEREL HABERLER Gönüller +65 için bir oldu
Bulgaristan’daki seçimler için destek istediler
YEREL HABERLER Bulgaristan’daki seçimler için destek istediler
Yapılandırma için oluşan kuyruğun başı sonu görünmüyor
YEREL HABERLER Yapılandırma için oluşan kuyruğun başı sonu ...
İnegöl'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İnegöl'de uyuşturucu operasyonu
Bursa'da aç kalan domuzlar sokağa indi
YEREL HABERLER Bursa'da aç kalan domuzlar sokağa indi
Kamyonet ters döndü, kasadaki koyunlar telef oldu
YEREL HABERLER Kamyonet ters döndü, kasadaki koyunlar telef oldu
Bursa'da sobadan sızan gazdan 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da sobadan sızan gazdan 1 kişi hayatını ...
İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular
YEREL HABERLER İlkinde yakalandıkları ayakkabıcıyı ikincide soydular