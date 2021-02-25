Mustafa Er: "Herkesten özür diliyoruz"

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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek tüm camiadan özür diledi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemenspor’a kendi sahasında 10 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Maçın genelinde iyi oyun oynamadık. Üretme anlamında zayıf kaldık. 1 pozisyon ürettik. Kötü oyun neticesinde mağlup olduk. Rakip de güzel bir gol attı ve evimizde kötü giden seriye devam ettik. Herkesten özür dileriz" dedi.

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