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Recep Yazıcı: "Aldığımız 3 puan bizim için 6 puan değerinde"

İHA

Recep Yazıcı: "Aldığımız 3 puan bizim için 6 puan değerinde"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, “Aldığımız 3 puan bizim için 6 puan değerinde” dedi.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında Menemenspor’a kendi sahasında 10 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, “Öncelikle Bursaspor’un bu güzel stadyumunda oynadığımız için mutluyuz. Oyun bize zevk verdi. Kazandığımız için de çok mutluyuz Bursaspor yöneticililerinin misafirperverliği için de ayrıca teşekkür ederiz. Oyuna gelince ilk yarı istediğimiz varyasyon yapmaya başardık. İkinci yarı istediğimiz oyun oldu. Taktiksel düzen ve değişikliklerle maçı kazandık. Bizim amacımız ligde kalıcı olmak. Kalıcı olduktan sonra gençlerle ülke futboluna katkıda bulunmak istiyoruz. Geçen maçlara baktığımızda bizim de yaş ortalamamız 2223’tü. Aldığımız 3 puan bizim için 6 puan değerinde. Nefes aldık, rakiplerimizin kaybettiği haftada. Takımımızı ve tüm camiayı kutluyorum. Takım olmak yolunda büyük mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Bursaspor'un genç oyuncularını kutluyorum. Ülke futboluna onlar da katkı sağlayacak. Onlarda centilmence oynadılar. Onları da kutluyorum" diye konuştu.

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