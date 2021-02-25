Bursaspor - Menemenspor maçının ardından



Gürkan DURAL / BURSA (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bursaspor, Menemenspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, üzgün olduklarını ifade etti. Maçın genelinde iyi bir oyun ortaya koyamadıklarına işaret eden Er, "Evimizde maalesef mağlup olduk. Üretim anlamında çok zayıf kaldık. Sadece 1 pozisyonumuz vardı. Kötü bir oyun sonucunda mağlup olduk. Bizim için üzücü bir gece. Rakibimiz iyi bir gol attı. Evimizde kötü giden seriye devam ettik'' ifadelerini kullandı.

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı ise Bursaspor'un güzel bir stada sahip olduğunu ve bu atmosferde oynadıkları için mutlu hissetiklerini söyledi. Yazıcı, "İkinci yarı çok güzel bir oyun oldu. Taktikler ve değişiklerle iyi oynadık. Amacımız ligde kalıcı olmak. Ülkemiz futboluna genç oyuncularla katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aldığımız 3 puan bizim için 6 puan değerinde. Biraz nefes aldık. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftaydı. Oyuncularımı kutluyorum. Bursaspor'un genç oyuncularını da kutluyorum. Centilmence mücadele ettiler" açıklamalarında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-25 22:30:16



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