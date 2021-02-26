Bursaspor 103 maç sonra kaleyi göremedi

TFF 1.Lig’in 23’üncü haftasında Menemenspor’a 10 mağlup olan Bursaspor, 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Yeşil beyazlı takım en son bu durumu, 20172018 sezonunda Galatasaray’a karşı yaşamıştı.

TFF 1.Lig’de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Bursaspor, son olarak Menemenspor’a 10 mağlup oldu. Yeşil beyazlı takım bu maçta dikkat çeken bir olaya da imza attı. 90 dakika boyunca rakip kaleye hiç şut isabet ettirmeyen Bursaspor, bu durumu en son 20172018 sezonunda Galatasaray’a karşı yaşadı. Bursa ekibi, 23 Şubat 2018’de İstanbul’da oynadığı ve 50 mağlup oldu maçta 2 kez şut çekmesine rağmen kaleyi görememişti. Yeşil beyazlılar, aradan geçen 103 lig maçında böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamıştı. Bursaspor, dün oynadığı Menemenspor maçında da 3 kez şut çekmesine rağmen, topu kaleye isabet ettirmedi.

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