Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak. Barış Mahallesinin tamamı, Ataevler Mahallesi Ata Bulvarı, İzmiryolu Caddesi, Yılmaz Akkılıç Caddesi ile Yaprak Sokak arasında kalan bölge ve civarında 01.03.2021 tarihinde 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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