Nilüfer Belediyesi çalışanlarından kan bağışı

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Nilüfer Belediyesi personeli, Kızılay’ın Halk Evi’nde düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kan ihtiyacının arttığı, pandemi sebebiyle kan bağışının düştüğü bu dönemde, Nilüfer Belediyesi personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ne gelen Kızılay gezici kan alma birimi, gün boyu çalışmalarını burada sürdürdü. Nilüfer Belediyesi çalışanlarından kan vermek isteyenler, önce sorgulama formunu doldurdu. Doktor kontrolünden sonra kan değerleri uygun olan personel, kan bağışında bulundu. Nilüfer Belediyesi personelinin ilgi gösterdiği kampanyada, 50 ünite kan toplandı.

Belediye Başkanı Turgay Erdem de kan alma birimini ziyaret ederek, destek olan çalışanlara teşekkür etti.

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