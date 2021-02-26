Çatı arasındaki kaçak oda yıkıldı

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Kaçak yapıyla mücadelede taviz vermeyen İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde tespit edilen çatı arasındaki kaçak yapıyı yıktı.

İnegöl Belediyesi, ruhsatsız yapılarla ilgili bugüne kadar çok sayıda yıkım gerçekleştirdi. Kaçak yapılarla ilgili öncelikle tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkanlarıyla kaçak yapıları kaldırılması tebliğ edilirken, kaldırılmayan yapılar ise belediye ekiplerince yıkılıyor. Cumhuriyet Mahallesinde çatı arasında kaçak olarak yapılan oda tespit edildi. Söz konusu yapıyla ilgili yer sahibine verilen mühletin dolmasının ardından, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçak yapıyı yıktı. Söz konusu kaçak yapının yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

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