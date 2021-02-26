Takla atan araçtan itfaiye çıkardı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 22.45 sıralarında TİGEM yakınlarında meydana geldi. Bursa istikametine seyir hâlinde bulunan 16 SR 592 plakalı araç sürücüsü Göksel T., TİGEM önünde direksiyon hakimiyetiNİ kaybetti. Takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Göksel T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alâkalı tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.