Mudanyalı atletlerden yılın ilk madalyaları

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Bursa Atletizm İl Spor Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Atletizm İl Temsilciliği Deneme Yarışları" Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumunda başladı. Mudanya Gençlik Spor Kulübü atletleri ilk günde 3 madalya aldı.

Kulüp antrenörü Cem Sarıel nezaretinde ve pandemi kuralları çerçevesinde yaklaşık 3 aydır Mudanya Stadyumunda çalışmalarını sürdüren atletizm takımı, 2021 yılının ilk faaliyetinde yer alarak kendi seviyelerini görmüş oldu. İlk gün piste çıkan Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları derece elde etti. Cirit atmada Eylül Bedük ikinci, fırlatma topunda Ezel Asya Şensel üçüncü, 80. metre koşuda Alya Küçüksuyolcu ise üçüncü oldu.

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