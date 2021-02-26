Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi’ne hayran kaldı Dündar, Bulgaristan heyetini ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisini ziyaret eden Bulgaristan’ın Cebel, Mestanlı, Koşukavak ve Eğridere Belediye başkanları ile belediye meclis üyelerini Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı.

Bulgaristan’da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bir dizi temaslar için geldikleri Bursa’da, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret eden Eğridere Belediye Başkanı İzzet Şaban, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Koşukavak Belediye Başkan Vekili Abidin Hacı Mehmet ve beraberindekiler, çifte vatandaşlık hakkı bulunan seçmenler için Türkiye’de kurulacak 35 sandıktan 8’inin Bursa’da olacağını belirterek, oy kullanacak seçmenler için lojistik destek istedi.

Türkiye’de oy kullanma hakkına sahip olan yaklaşık 350 bin kadar çifte vatandaş bulunduğunu ifade eden misâfir heyet, bunun büyük çoğunluğunun Bursa’da olduğunu, bu yüzden Bursa’nın kendileri için çok büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Heyeti Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, parlamento seçimlerinin Bulgaristan’da yaşayan Türk vatandaşları için temsil açısından son derece önemli olduğunu belirterek, çifte vatandaş olup oy kullanma hakkına sahip vatandaşların sandıklara giderek oylarını kullanmalarını istedi. Başkan Dündar, “Bizler, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi, bu seçimlerde de gerekli desteği vermeye hazırız. Bursa’da yaşayan ve çifte vatandaş olup Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan tüm vatandaşlarımızı sandık başına gitmeye davet ediyorum. Bizler, başta ulaşım olmak üzere, ihtiyaç duyulan her konuda destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Bulgaristan’dan gelen heyet, kendilerini misâfir eden Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yılmaz ile birlikte, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Ziyaret sonunda Başkan Mustafa Dündar, konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

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