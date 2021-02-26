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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Metro durakları enerji istasyonuna dönüyor

İHA

Metro durakları enerji istasyonuna dönüyor

Bursa’da yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji verimliliğini sağlamak için birbirinden farklı yatırımları devreye alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de metro istasyonlarının çatısını güneş enerjisi santraline dönüştürüyor. Toplam 30 istasyona uygulanacak proje ile istasyonlarda tüketilen elektriğin yüzde 47’si güneş enerjisinden sağlanacak.
İklim değişikliğinin küresel bir sorun haline geldiği günümüzde, kentlerdeki nüfusun sürekli artmasına bağlı olarak enerji tüketimi de yükselirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bugüne kadar Hamitler ve İnegöl Katı Atık Depolama sahalarında biriken metan gazından elektrik üretimi, BUSKİ’nin ana isale hatlarına kurulan tribünlerle suyun akış gücünden elektrik üretimi gibi projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ’ye ait arıtma tesisleri ve su depolarının üzerinde hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali (GES) projelerine şimdi de şehir içindeki metro duraklarını ekledi. Toplam 30 metro istasyonunun çatı ve üst örtülerini kapsayan proje kapsamında Acemler Bursaspor İstasyonu ile Organize Sanayi İstasyonlarındaki uygulamalar tamamlanırken, kalan istasyonlar da kısa sürede enerji istasyonuna dönüşecek.
Tüketimin yüzde 47’si güneşten
Enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefiyle güneş enerjisinin daha etkin kullanımı amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 30 Bursaray istasyonunun çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat kapasiteli santral kurulacak. Santrallerin kurulumu, devreye alınması, UEDAŞ kabulü, 10 yıllık bakımonarımı, sigortalanması, garantisi, sistem işletim bedeli, proje bedeli, başvuru bedelleri gibi ek masrafların ödenmesi yüklenici firma tarafından yapılacak ve sistem 10 yıl sonra tamamen Burulaş’a devredilecek. Burulaş’a sözleşme gereğince, 10 sene boyunca yapılan üretimden gelir paylaşımı modeli uygulanacak. Bu modelde elektrik üretiminde ulusal tarifedeki maliyetten minimum yüzde 16,8 tasarruf sağlanacak. Böylece 10 yılda toplam 1 milyon 394 bin TL’lik enerji bedelinden net tasarruf yapılırken, 17 milyon TL’lik tesis de ücretsiz olarak Burulaş’ın işletmesine geçecek. Bu sayede projeden kazanım 18.4 milyon TL’ye çıkarken, toplam 30 istasyonda güneşten elde edilecek elektrik enerjisiyle istasyon iç ihtiyaçlarının yüzde 47’si güneş enerjisinden karşılanacak. 10 yıllık süre baz alındığında istasyonların 45 milyon kilovatsaat olan enerji ihtiyacının 21 milyon kilovatsaati güneşten karşılanacak ve böylelikle 17 milyon TL’lik tasarruf sağlanacak.
Metro istasyonlarının yanı sıra proje kapsamında Büyükşehir yeni hizmet binası çatısı ile açık otoparkına, Merinos AKKM ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çatısına toplam 4.4 megavat, Muradiye Su Fabrikası’nın çatısına da 1,8 megavatlık GES yatırımı kurulacak.
Önemli adımlar atıyoruz
Bursaray Acemler Bursaspor İstasyonu’nun çatısına çıkarak uygulamayı yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, enerji, sağlık, ulaşım ve haberleşme gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin cari açık nedenlerinden birinin de enerji olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Bursa olarak bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi, hidroelektrik ve rüzgar santralleri gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulayıp, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. Metro istasyonlarına uyguladığımız güneş enerji santralleri ile istasyonlarda kullanılan iç tüketimin yüzde 47’sini güneşten karşılamış olacağız. İki istasyondaki uygulama tamamlandı. İnşallah kalan istasyonlarda da çalışmayı kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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