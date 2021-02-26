Yılmaz: “Soydaşlarımızın yanındayız”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın kardeş şehri olan Bulgaristan’ın Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali ve beraberindekileri ağırladı.

Yıldırım Belediyesi tarafından kısa bir süre önce ilçeye kazandırılan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Şeyhcuma Cebel Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Vasfi Güler ve beraberindekileri ağırlayan Başkan Oktay Yılmaz, kütüphaneyi gezerek yapılan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her fırsatta Bulgaristan’da yaşayan soydaşların yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hükümet ve yerel yönetimler olarak soydaşlarımızın refahının artması, haklarının ve yaşadıkları bölgelerin gelişmesi için soydaşlarımıza desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Cebel, Yıldırım için ayrı bir ehemmiyete sahip. Bulgaristan’dan ana vatana göç eden soydaşların önemli bir kısmı Yıldırım ilçemizde yaşıyor. Bu vesileyle de gönül bağımız, aramızdaki coğrafi uzaklığı ortadan kaldırıyor. Kalbimizin yarısı Yıldırım’da atıyorsa diğer yarısı da Cebel’de atıyor” diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi ile olan gönül bağlarının, resmi kardeşlik ilişkilerinden çok daha önemli olduğunu dile getiren Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali ise, “Kardeş belediye olan Yıldırım ve Cebel arasındaki münasebetleri farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Gerek Türkiye’de, gerekse Bulgaristan ve Avrupa çapında olan şirketler ile birlik ve beraberlik içerisinde iyi bir faaliyetlere adım atmak istiyoruz. Aynı zamanda bilindiği üzere 4 Nisan’da Bulgaristan’da genel seçimler var. Türkiye’de de 350 binin üzerinde çifte vatandaşımız ikamet ediyor. Biz yaptığımız çalışmalarla tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu genel seçimlerde geleceğimiz için ben tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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