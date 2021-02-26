Siyaset Akademisi’nin ilk kursiyerlerine sertifikaları verildi

Yıldırım Belediyesi tarafından sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen Siyaset AkademisiUluslararası İlişkiler Okulu ilk mezunlarını verdi.

Siyaset AkademisiUluslararası İlişkiler Okulunu başarıyla tamamlayan 40 kursiyer, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 10 hafta önce sosyal medya platformları üzerinden Siyaset AkademisiUluslararası İlişkiler Okulunu hayata geçirdiklerini belirterek, “Kur’anı kerîmin bize ilk emri ‘Oku’. Dolayısıyla ilişki yönetimi, hem şahsî ilişkilerde, hem toplumsal ilişkilerde, hem de kurumsal ilişkilerde dünyamıza ve geleceğimize yön veren duruşlardır. Bu ilişkiler kazanmak ve kaybetmek üzerine kurguludur. Ama ‘kazanmak nedir, kaybetmek nedir?’ bunlar kişilerin ve medeniyetlerin lügatlerine göre değişir. Batı medeniyeti sömürmeyi kazanmak olarak görür. Biz ise bunu kaybetmek olarak görürüz. Çünkü sömürmek aslında düşman kazanmaktır, kaybetmektir. Biz ise kazanmayı, insan, dost kazanmak olarak görürüz. Böyle bakınca da ilişki yönetimimiz değişir” dedi.

Dünyanın 100 yıldır içinde bulunduğu kaosun, vahşi batı medeniyetinin ilişki yönetim tarzından kaynaklandığını dile getiren Yılmaz, “Eğer merhamet medeniyetini dünyaya hâkim kılmak istiyorsak kazanmamız gerekir, bizim kazanmamız gerekir. Bizim kazanmamız için de güçlü olmamız gerekir. Güçlü olmak için de hem zihin teri hem de alın teri dökmek lazım. Çalışarak güçlü olacağız ve biz kazanacağız. Biz kazanacağız derken aslında dünya kazanacak. Çünkü biz coğrafî sınırları gönül coğrafyası diyerek genişletiyoruz. Herkesin hakkına, hukukuna saygı duyarak bir ilişki yöntemi gerçekleştiriyoruz. Geçmişte de Atalarımızın yaptığı fetihlerde onların dinine, kültürüne hiç dokunulmamış. Biz o insanları kazanmayı önemli görüyoruz. Bu anlamda hem Ortadoğu’yla hem de Avrupa’yla olan ilişkilerimizde kazanma ve kaybetmeyi yeniden yorumlayarak mücadele etmek, bu mücadele de güçlü olmak ve güçlü olmak için de alın teri, zihin teri dökmek lazım. İnşallah sizler alın teri ve zihin teri dökerek medeniyetimizin temsilcileri olursunuz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Siyaset AkademisiUluslararası İlişkiler Okulu mezunlarına sertifikaları takdim edildi.

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