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Osmangazi yeni parklar ile nefes alıyor Bursa’nın yeşiline Osmangazi katkısı

İHA

Osmangazi yeni parklar ile nefes alıyor Bursa’nın yeşiline Osmangazi katkısı

Bursa’nın planlı yapılaşması ve yeşil alanların artırılması için çalışan Osmangazi Belediyesi, Başaran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Başaran Çocuk ve Spor Parkı’nı hizmete açtı.
Osmangazi Belediyesi, da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki ihtiyaçlara da cevap veriyor. Her mahalleye park, spor alanı ve meydan kazandırmak için âdetâ seferberlik ilân eden Osmangazi Belediyesi, son olarak Başaran Mahallesi’ne yeni bir çocuk ve spor parkı kazandırdı.
Başaran Mahallesi’nde kamulaştırmalar neticesinde elde edilen 5 bin 74 metrekare alan üzerine inşa edilen parkta, 675 metrekare yeşil alan, 245 metrekarelik basketbol sahası, 300 metrekarelik yürüyüş yolu ve fitness alanı yer alıyor. Parkın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen, Bilim Kurulu’nun aldığı önlemler ve tavsiyelere uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, başta 65 yaş ve vatandaşlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. 13 Mart 2020 tarihinden bugüne, vatandaşlarımızdan 32 bin 370 talep aldık. 1 milyon 112 bin sosyal destek sağladık. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı kesintisiz şekilde yürütüyoruz” dedi
Pandemiyle mücadeleyi kesintisiz şekilde sürdürürken diğer hizmetleri de aksatmadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Bugüne kadar yapımını tamamladığımız pek çok hizmetimizi, pandemi sebebiyle açılış gerçekleştirmeden hizmete sunduk. Bugün burada ilk defa, pandemi kuralları çerçevesinde bir açılış gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Konuşmasında, Osmangazi’de plansız yapılaşmanın getirdiği sıkıntıların, hizmet üretirken maliyetleri ciddi şekilde artırdığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Başaran Çocuk ve Spor Parkı’nın yapımı için kamulaştırdığımız 5 bin metrekare alan için 4,5 milyon lira gibi ciddi bir kamulaştırma bedeli ödedik. Parkın yapımı için ise 450 bin lira harcadık. Yani tam 10 katı. Dolayısıyla, Osmangazi’de hizmet üretmek maliyetli bir iş. Ancak bunlar, hizmet üretmeye engel değil. Vatandaşımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, her türlü zorluğun üstesinden gelip, mahallelerimize nefes aldıracak park ve meydanları kazandırmaya, planlı ve yaşanabilir bir Osmangazi inşa etmeye devam edeceğiz. Bugün Başaran Mahallemiz’de yaptığımız çocuk ve spor parkını hizmete açıyoruz. Başaran Çocuk ve Spor Parkımız, mahalle halkımızın birlikte oturup nefes alabileceği, çocuklarımızın oyun gruplarında oynarken, gençlerimizin de spor yapabilecekleri güzel bir hizmet oldu. Mahalle halkımıza hayırlı olsun” dedi.
Açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen ve büyük sıkıntılara neden olan pandemiye rağmen hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyledi. Demir, “Böylesine zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde, Başaran Mahallemiz’e böyle güzel bir hizmeti kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı kutluyorum. Mahalle insanımızın nefes alacağı, çocuklarımızın oynayıp sporunu yapabilecekleri çok güzel bir eser olmuş. Başaran mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Başaran Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmazlar da, mahalle sakinlerinin taleplerini yerine getirerek, mahalleye güzel bir park kazandıran Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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