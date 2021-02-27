110 ormancı artık kuş gözü ile ormanları izleyebilecek

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 110 teknik personel, 'İHA Ticari Pilotluk' eğitimini tamamlanmasının ardından sertifikalarını aldı.

2020 yılında başlatılan eğitimlere bugüne kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden 110 teknik personel katıldı. 36 saatlik eğitimi tamamlayan ve başarılı olan personelin sertifikaları Vali Yrd. Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın tarafından verildi.

Bölge Müdürlüğü drone, multispektral, termal ve zoom kamera sistemleri ilk kez, 'Kayın Tırtılı ile Mücadele Projesinde' kullanıldı ve 2 yıl gibi kısa bir sürede başarı ile sonuçlandığını ifade eden Akın, "Halen devam eden 'Kestane Gal Arısı Yayılışının Tespiti Ve Haritalaması', 'Defne Yayılış Alanlarının Tespiti Ve Servet Envanteri' projeleri ile maden sahalarının güncel haritalarının 12 santimetre hata payı ile oluşturularak aşımların tespiti, yangınların izlenmesi, terasların ölçümü gibi çalışmalarda aktif olarak kullanılmaktadır. Ormancılık çalışmalarını zorlaştıran iklim ve arazi koşullarında, işleri kolaylaştırarak zaman ve işgücünden tasarruf sağladığı için çalışmalarda İHA’lara daha çok yer vererek, teknolojinin yaygın kullanımı amacıyla ekiplerimizin eğitimlerine önemsemekteyiz" diye konuştu.

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