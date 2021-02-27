TOGG fabrikasının inşaatı hızla ilerliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOGG fabrikasının inşaatı hızla ilerliyor

DHA

TOGG fabrikasının inşaatı hızla ilerliyor


Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM/GEMLİK (Bursa), (DHA)TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu´nun (TOGG) Gemlik Tesisi´nde başlayan inşaat çalışmalarında; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının altyapı çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi.
Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz 2020'de Bursa´nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla atıldı. TOGG´un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının altyapı çalışmalarının tamamlandığı, boyahane binası temelinin demir montajının başladığı duyuruldu.
TOGG´un sosyal medya hesabından geçen hafta yapılan açıklamada, "Gemlik tesisimizin zemin güçlendirme ve üst yapı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 1500 kişilik saha çalışma ortamı hazırlıkları sürüyor. Zemin güçlendirme çalışmalarında, son aşamaya gelindi. 22 bin 656 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 725 bin metreküp kazı yapıldı. Olimpik ölçülerde 130 havuzu dolduracak kadar 325 bin metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 698 kilometreye ulaşarak İstanbul´dan Antalya´ya uzayacak 36 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. Boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı" ifadelerine yer verildi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TOGG fabrikasının inşaatının geldiği son durum dronla havadan görüntülendi. Bölgedeki hareketlilik, Aralık 2020 tarihi ile Şubat 2021 tarihindeki görüntüler kıyaslandığında dikkat çekerken; fabrikanın inşaatının hızla ilerlediği gözlemlendi.
Fabrikadaki çalışmaların 2021 yılı itibariyle bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL olacak.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM
2021-02-27 11:05:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursalı gençler başkanını seçti AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk oldu
YEREL HABERLER Bursalı gençler başkanını seçti AK Parti Bursa ...
Bursaspor çıkış arıyor
YEREL HABERLER Bursaspor çıkış arıyor
Bursaspor evinde Akhisarspor’u konuk edecek
YEREL HABERLER Bursaspor evinde Akhisarspor’u konuk edecek
Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar
YEREL HABERLER Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira ...
Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
Mesaide cep telefonuyla oynadı, kovuldu İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi
YEREL HABERLER Mesaide cep telefonuyla oynadı, kovuldu İşyeri ...
110 ormancı artık kuş gözü ile ormanları izleyebilecek
YEREL HABERLER 110 ormancı artık kuş gözü ile ormanları ...
Bursa yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Bursa yüz yüze eğitime hazır
Su içmek düşük riskini önlüyor
YEREL HABERLER Su içmek düşük riskini önlüyor
Bu sokaktan iki kişi yan yana geçemiyor Bursa'nın en dar sokağı
YEREL HABERLER Bu sokaktan iki kişi yan yana geçemiyor Bursa'nın en ...
Bursa'da yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti
YEREL HABERLER Bursa'da yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti
Tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında yangın
İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Bursaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı
Batalla heykelinin açılışı gerçekleşti
YEREL HABERLER Batalla heykelinin açılışı gerçekleşti
Osmangazi yeni parklar ile nefes alıyor Bursa’nın yeşiline Osmangazi katkısı
YEREL HABERLER Osmangazi yeni parklar ile nefes alıyor Bursa’nın ...
Gemlik Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık
YEREL HABERLER Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık
Bursaspor’un efsanesi Pablo Martin Batalla’nın heykeli açıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’un efsanesi Pablo Martin Batalla’nın ...
6 metre yükseklikten düşen inşaat işçisini AFAD ve itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 6 metre yükseklikten düşen inşaat işçisini AFAD ve ...
6 metre yükseklikten düşen inşaat işçisini AFAD ve itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 6 metre yükseklikten düşen inşaat işçisini AFAD ve ...
Siyaset Akademisi’nin ilk kursiyerlerine sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Siyaset Akademisi’nin ilk kursiyerlerine ...
Mezarlıkların güvenliği artırılacak
YEREL HABERLER Mezarlıkların güvenliği artırılacak
Kırcaali’den iş birliği teklifi
YEREL HABERLER Kırcaali’den iş birliği teklifi