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Bursaspor çıkış arıyor

DHA

Bursaspor çıkış arıyor


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Ligde 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, son 14 maçının 12´sini kaybederek kümede kalma savaşı veren Akhisarspor´u ağırlayacak.
Spor Toto 1´inci Lig´de son haftalarda galibiyete hasret kalan Bursaspor, 24´üncü hafta karşılaşmasında yarın Akhisarspor´u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanacak mücadele, saat 16.00´da başlayacak. İzmir bölgesi hakemlerinden Yiğit Arslan´ın düdük çalacağı karşılaşmada, Arslan´ın yardımcıları Furkan Ürün ve Suat Güz olacak.
Ligde son 5 maçtır kazanamayan Bursaspor, haftaya 31 puanla 10´uncu sırada giriyor. Play-Off hattı ile arasında 7 puanlık fark bulunan Bursa temsilcisi, Akhisarspor karşısında alacağı galibiyet ile Play-Off iddiasını korumayı hedefliyor. 19 puan ile 16´ncı basamakta yer alan Manisa temsilcisi ise kümede kalma savaşı veriyor. Akhisarspor´un, bir basamak üzerindeki Boluspor ile arasında 4 puan fark bulunuyor.
Bursaspor ile Akhisarspor bugüne kadar 21 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerdeki eşitlikler dikkat çekiyor. İki ekip 7´şer galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı. 2012 yılında başlayan 9 yıllık rekabette, her iki tarafın da birbirine üstünlük sağlayamadığı görülürken, yarınki karşılaşma ile birlikte eşitlikler de bozulacak.
Bursaspor, sahasında Akhisarspor´u 10 kez ağırladı. Yeşil beyazlılar, bu mücadelelerin 4´ünü kazanırken, 4´ünde de taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Akhisarspor ise Bursa deplasmanında 2 galibiyet elde edebildi. Geçtiğimiz sezon, Bursa´da oynanan lig müsabakasında gülen taraf 2-1´lik skor ile Bursaspor olmuştu.
Son 5 maçında yalnızca bir puan toplayabilen Bursaspor, bu maç ile birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor. Akhisarspor ise son 14 maçında yalnızca 2 galibiyet elde edebilirken bu maçların 12´sini kaybetti. Aynı zamanda son 4 maçtır da üst üste mağlubiyetler alan Manisa temsilcisi, önlenemez bir düşüşe geçti. Akhisarspor, son 2 deplasmanında ise kalesinde toplamda 9 gol gördü.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-02-27 11:14:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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