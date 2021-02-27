Bursaspor çıkış arıyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Ligde 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, son 14 maçının 12´sini kaybederek kümede kalma savaşı veren Akhisarspor´u ağırlayacak.
Spor Toto 1´inci Lig´de son haftalarda galibiyete hasret kalan Bursaspor, 24´üncü hafta karşılaşmasında yarın Akhisarspor´u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanacak mücadele, saat 16.00´da başlayacak. İzmir bölgesi hakemlerinden Yiğit Arslan´ın düdük çalacağı karşılaşmada, Arslan´ın yardımcıları Furkan Ürün ve Suat Güz olacak.
Ligde son 5 maçtır kazanamayan Bursaspor, haftaya 31 puanla 10´uncu sırada giriyor. Play-Off hattı ile arasında 7 puanlık fark bulunan Bursa temsilcisi, Akhisarspor karşısında alacağı galibiyet ile Play-Off iddiasını korumayı hedefliyor. 19 puan ile 16´ncı basamakta yer alan Manisa temsilcisi ise kümede kalma savaşı veriyor. Akhisarspor´un, bir basamak üzerindeki Boluspor ile arasında 4 puan fark bulunuyor.
Bursaspor ile Akhisarspor bugüne kadar 21 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerdeki eşitlikler dikkat çekiyor. İki ekip 7´şer galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı. 2012 yılında başlayan 9 yıllık rekabette, her iki tarafın da birbirine üstünlük sağlayamadığı görülürken, yarınki karşılaşma ile birlikte eşitlikler de bozulacak.
Bursaspor, sahasında Akhisarspor´u 10 kez ağırladı. Yeşil beyazlılar, bu mücadelelerin 4´ünü kazanırken, 4´ünde de taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Akhisarspor ise Bursa deplasmanında 2 galibiyet elde edebildi. Geçtiğimiz sezon, Bursa´da oynanan lig müsabakasında gülen taraf 2-1´lik skor ile Bursaspor olmuştu.
Son 5 maçında yalnızca bir puan toplayabilen Bursaspor, bu maç ile birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor. Akhisarspor ise son 14 maçında yalnızca 2 galibiyet elde edebilirken bu maçların 12´sini kaybetti. Aynı zamanda son 4 maçtır da üst üste mağlubiyetler alan Manisa temsilcisi, önlenemez bir düşüşe geçti. Akhisarspor, son 2 deplasmanında ise kalesinde toplamda 9 gol gördü.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-02-27 11:14:34
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