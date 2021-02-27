Bursaspor evinde Akhisarspor’u konuk edecek

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 24’üncü haftasında yarın Akhisarspor’u konuk edecek.

TFF 1. Lig’in 24’üncü haftası yarın kritik bir mücadeleye sahne olacak. Son 5 maçından galibiyet çıkartamayan ve 3 maçtır gole hasret olan Bursaspor, evinde ateş hattı içinde yer alan Akhisarspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılığını Furkan Ürün ve Suat Güz yapacak.

Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Akhisarspor sahasında 21 kazanmıştı. 23 haftası geride kalan ligde Bursaspor’un 31, Akhisarspor’un da 19 puanı bulunuyor. Yeşilbeyazlı takımda kart cezalısı olan Burak Altıparmak bu önemli maçta forma giyemeyecek.

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