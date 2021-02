Özer Matlı: "10 milyar dolarlık ticaret hacmi için, serbest ticaret anlaşmasının imzalanması önemli"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı Özer Matlı, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün artarak geliştiğini belirterek, “TürkiyeUkrayna Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması ile ticari ilişkilerimizi daha sağlam bir zemine kavuşturmuş olacağız” dedi.

TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı, Türk Tarafı Eş Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Ukrayna Tarafı Eş Başkanı Sergiy Savchuk eş başkanlığında, sanal ortamda gerçekleşti. Toplantıya; Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Valeriy Korol katıldı. Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de toplantıya video mesaj göndererek, TürkiyeUkrayna ilişkileri konusunda bilgiler verdi.

Toplantının açılışında konuşan Eş Başkan Özer Matlı, Türkiye ve Ukrayna’nın birçok ortak platformda bir araya geldiğini, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün giderek geliştiğini vurguladı. Ukrayna’da yaklaşık 700 Türk firmasının bulunduğunu ve 3,6 milyar dolarlık bir yatırımın söz konusu olduğunu belirten Özer Matlı, “Türkiye, son 5 yıllık süreçte Ukrayna’ya en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Özellikle inşaat konusunda çok başarılıyız. Ukrayna’da toplam değeri 7 milyar doları bulan 200’ü aşkın projede Türk müteahhitlerinin imzası var. Bu da özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat anlamına geliyor. Hâlihazırda, bankalarımız Ukrayna’da Avrupa kalitesinde bankacılık hizmeti veriyor. Diğer taraftan, Türk şirketleri Ukrayna’nın Telekom altyapısını daha rekabetçi hale getiriyor, hizmet kalitesini yükseltiyor” dedi.

Dünyada derin krizlere yol açan korona virüs salgınına rağmen 2020 yılının ilk dokuz ayında, Ukrayna’ya ihracatta yaklaşık yüzde 15 oranında bir artış yaşandığına dikkat çeken Özer Matlı, “Ukrayna’nın bağımsızlığını kazandığı günden bu yana, iki ülke arasındaki iş birliklerimiz yukarı yönlü bir ivmeyle seyrediyor. Öyle ki Türkiye ile Ukrayna arasında 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi belirlendi. Bu hedefin gerçekleşmesi için Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçirilmesini hayati önemde görüyoruz. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle hem hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine daha hızlı ulaşmış olacağız hem de ticari ilişkilerimizde daha sağlam bir zemine kavuşmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Tarafı Eş Başkanı Sergiy Savchuk ise kurulan TürkiyeUkrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun iki ülke arasındaki ikili ilişkileri, ticareti ve yatırımı geliştirmek için çalışacağını söyledi. Sorunlara somut çözüm önerileri getirerek, her iki ülke iş insanlarının menfaatine dengeli olarak çalışmaların yürütüleceğini ifade eden Saychuk ayrıca, iki ülke iş insanlarının karşılıklı olarak birbirini tanıması, projelerini paylaşması, hangi sektörlerde ve hangi ürünlere ihtiyaç olduğunu aktarmaları sayesinde, ticaret ve yatırımın artacağına dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye ve Ukrayna tarafı üyeleri kendilerini tanıtarak; iş birliği alanlarını, talep, sorun ve önerilerini gündeme getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.