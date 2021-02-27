Millet Mahallesinin özlemi bitiyor

Millet Kapalı Pazar Yeri’nde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, pazaryerinin Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.

2020 yılını geride bırakarak ilçe genelinde birçok önemli çalışmaya imza atan Yıldırım Belediyesi’nin, Millet Mahallesi’nde yapımına başladığı ve inşası hızla süren kapalı pazar yeri bölgeye değer katacak. Çalışmaları süren inşaat alanında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, pazar yerinin Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacağını müjdeledi. 10 bin 333 metrekarelik inşaat alanında 2 katlı olarak tasarlanan Millet Kapalı Pazar Yeri tamamlandığında tesiste 238 pazar tezgahı ve 105 araçlık otopark yer alacak. Mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca ticaret alanları, satış birimleri, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane ve mescit de bulunacak.

Millet Mahallesi sakinlerinin uzun zamandır beklediği modern kapalı pazar yerinde çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Burası 4 buçuk dönüm üzerine kurulu modern bir pazar alanı. Hem otoparkıyla hem de dükkanlarıyla beraber pazar kurulduğu günlerin dışında yine bölgeye hizmet edecek önemli bir yaşam alanı olacak. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yerimizdeki betonarme çalışmalarımızı tamamladık, çelik konstrüksiyon çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. İnşallah Temmuz ayı itibariyle Millet Kapalı Pazar Alanımızı şehrimize, bölgemize kazandırarak burada hizmet vermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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