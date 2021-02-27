100’e yakın kuş türünü böyle görüntüledi, çektiklerini klip haline getirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa ve Balıkesir sınırları içerinde 100’e yakın kuş türü, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından 2 yıllık bir çalışmanın ardandan görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü, Kocaçay Deltası, Longoz Ormanı, Karacabey Ovası ile Manyas Kuş Cenneti ile Marmara Denizi kıyısında, 86 kuş türünü tek tek kayda aldı. 2 yıllık bir çalışmanın ardından içerisinde bataklık kamışçını, sibirya taşkuşu, kara sumru, sürmelikumkuşu, suna, küçük suçulluğu, ak sırtlı ağaçkakan, büyük orman kartalı, sülün, pasbaş patka, kara sinekkapan gibi nadir görülen kuş türleri görsel şölene imza attı. Tüydeş’in sosyal medya üzerinden paylaştığı video, kısa sürede bir çok kişi tarafından izlendi. Video izlemelerinin arısında yabancıların yoğun olması dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.