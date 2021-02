Gürsu Gençlik Merkezinden online sokak konseri

Gürsu Belediyesi, 'Her Yer Sahne, Her Yerde Müzik' sloganıyla düzenlediği online sokak konserlerini sürdürüyor.

Gürsu Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan konser, Gürsu’nun yeni kültür, sanat ve etkinlik merkezi olarak hizmet vermeye başlayan Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirildi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Her hafta, Gürsu'da farklı noktalarında düzenlediğimiz online sokak konserlerimizden birini daha, gençlerimizin kültürel etkinlik ve buluşma mekanı olacak Gençlik Merkezi’mizde gerçekleştirdik. İnşallah, salgın sürecinden kurtulduğumuz günlerde, gençlerimizle, hemşehrilerimizle, yan yana, coşkuyla izleyeceğimiz konserlerimize kavuşmak dileğiyle, Gençlik Merkezi’mizdeki ilk konserimizi online olarak gerçekleştirmiş olduk. Gençlik Merkezi’mizin hizmet vermeye başlamış olmasının heyecanını yaşıyoruz. Gürsu’muz için en önemli projelerimizden birini daha ilçemize kazandırmış olmanın gururuyla ilçemize hayırlı olsun inşallah” dedi.

Salgın sürecinin ağır etkilerinin herkesin üzerinde yoğun baskı oluşturduğu bu günlerde, her hafta başka bir sokakta, Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen sokak konserleriyle, Gürsululara moral veriliyor.

Kültür kenti Gürsu’yu oluşturmak hedefiyle, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen konserler; maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilerek gerçekleştiriliyor. Konserler sırasında izleyicilerin kalabalık bir kitle olarak toplanması engelleniyor.

