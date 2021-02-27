Kent merkezine inen domuz sürüsü yiyecek aradı

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek, yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mudanya kent merkezine dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için inen domuz sürüleri çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Daha önce de şehre inen domuz sürüsünün çöp kutularının çevresinde yiyecek aradıkları dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-27 13:59:15



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