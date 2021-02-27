Yakalandıklarını anlayan uyuşturucu tacirleri sobada uyuşturucuyu yakmaya kalktı Jandarmadan uyuşturucu partisine operasyon

Bursa İnegöl ilçesi Jandarma komutanlığı dedektifleri (JASAT) ekiplerince, şafak vakti uyuşturucu partisine operasyon düzenlendi. Yakalandığını anlayan uyuşturucu tacirleri, uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştı.

Bursa'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İnegöl ilçesi Jandarma komutanlığı dedektifleri (JASAT) ekipleri, Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokaktaki bir eve kapıyı kırarak girdi. Kameralara yansıyan operasyon anında biri kadın 3 şüphelinin, uyuşturucu maddeleri sobada yakmaya çalıştıkları görüntülendi. Ayrıca, operasyonda satış yaptıkları çalıntı kaydı bulunan motosiklet ile 50 gram metanfetamin ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Uyuşturucu partisi yapan C.Ç.(26), ve A.C.Ç.(15) ile kadın Ç.U.(21)’yu yakalayarak gözaltına aldındı. Aramalara katılan Eğitimli Arama Köpeği ‘Takip’te gizlenen uyuşturucu maddelerin bulunmasında önemli rol oynadı.

Yapılan aramada satışa hazır alüminyum Folyoya sarılı 50 gram Metanfetamin, satışa hazır peçeteye sarılı 35 gram Bonzai, uyuşturucu ticaretinde kullanılan çalıntı Motosiklet ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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