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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllüler sokak hayvanları için sokaklara indi

İHA

Gönüllüler sokak hayvanları için sokaklara indi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Gönüllü Hareketi’ne katılan vatandaşlar, özellikle kısıtlamanın olduğu hafta sonları sokak hayvanlarının beslenmesi için sahaya indi. Şehrin 150 ayrı noktasına dağılan 180 kişilik gönüllüler ordusu, sokak hayvanlarına yem dağıtımı yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Gönüllü Hareketi’, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonları sokak hayvanları için sahaya inen gönüllüler, şehrin birçok noktasında mama ve kulübe dağıtımı için çalışıyor. Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı 120 kişilik ekip ve çeşitli derneklerden katılan 60 kişilik gönüllü hayvansever, salgın sürecinde 17 ilçede sokak hayvanlarının yoğun olduğu yol kenarları, ormanlık alanlar ve baraj bölgeleri olmak üzere 950 aynı noktada 130 ton mama dağıtım gerçekleştirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ile birlikte Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde toplanan Bursaspor kadın taraftar topluluğu Yeşil İnciler, Gemlik Gençlik Merkezi üyeleri, farklı hayvansever derneklerinin temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllüleriyle buluştu. Alanda mamamatik için belirlenen noktaya beton döken Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra kaplara mama ve su doldurdu. Yol üzerinde sokak hayvanları için uyarı levhasını asan Başkan Alinur Aktaş ve Milletvekili Zafer Işık, toplum olarak salgın sürecinde hayvanlara daha hassasiyetle yaklaşılmasını istedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar için sahaya çıkan gönüllülere teşekkür etti. Covid19 sürecinin devam ettiğini, parkların ve mesire alanlarının kullanılamadığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, restoranların da kapalı olması nedeniyle can dostlarının beslenme noktasında sıkıntılar yaşayabildiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin deyim yerindeyse gönüller marifetiyle değerlendirdiğini belirten Başkan Aktaş, 150 kişilik bir ekiple güzel bir organizasyona imza attıklarını dile getirdi. Gönüllü hareketinin son 23 aydır hummalı bir şekilde Türkiye’ye örnek çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Şehrin farklı noktalarına gönüllüler ve ekiplerimiz marifetiyle mamamatikler ve suluklar yerleştiriliyor. Hayvanların beslenmesi ve su teminiyle alakalı organizasyonlar yapılıyor. Daha sonra bunların kontrolü, temizliği ve takviyesi noktasında da ekip arkadaşlarımız dönem dönem ziyaret ediyor. Hayvansever derneklerinin ciddi katkıları var ama her bir vatandaşımızdan da özel bir duyarlılık bekliyoruz. Bursa Büyükşehir belediyesi olarak bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz” dedi.
İki aydır yürütülen çalışmalar kapsamında 350 adet köpek kulübesinin, 75 adet beton mamamatikin, 150 adet suluğun ve yemliklerin önceden belirlenen sahil kenarları ve park alanlarına inşasının gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Aktaş, “Önemli olan bunlarında yaşatılması ve sahip çıkılmasıdır. Bu noktada herkesin duyarlılık göstermesi gerekir. Organizasyona kadın, erkek, genç, yaşlı her kesimden katılımın olmasından dolayı mutlu oldum. Bu faaliyet gerçekten bir gönüllülük faaliyetidir. Evde dinlenmek varken, ‘sokak hayvanlarına nefes olabilir miyiz?’ düşüncesiyle toplandılar. Emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların artarak devamını ve Türkiye’ye örnek olmasını arzu ediyorum” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Zafer Işık, anlamlı organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Mamamatiklerin kurulması, barınakların, yemlik ve sulukların yerleştirilmesinin Umurbey bölgesi için önemli olduğunu söyleyen Işık, “Bu çalışmanın artarak devam etmesini arzuluyoruz. Bu çalışmanın kalıcı ve etkili olduğunu unutmamalıyız. Her hafta mamamatikler ve belirlenen noktalar gezilerek Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yem ve su takviyesi yapılacak. Bunun yanında halkımızın da duyarlı olmasını, ellerinden gelen katkıyı koymasını bekliyoruz. Covid döneminde hayvanlarımız sahipsiz değildir. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de hayvanseverler tarafından takip edilecektir” dedi.
Organizasyona katılan gönüllüler ise, sokak hayvanları için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Bursa’nın farklı noktalarında yapılan mama dağıtımı çalışmalarına severek katıldıklarını dile getiren gönüllüler, pandemi sürecinde daha fazla sıkıntı çeken sokak hayvanları için tüm vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Herkesin hayvanlar için yapabilecek bir şeyi olduğunu dile getiren gönüllüler, en azından her kapının önünde bir kap bulunmasının da önemli olduğunu vurguladı.
Programın sonunda yemleri teslim alan toplam 180 kişilik gönüllüler ordusu, şehrin 150 farklı noktasına dağılarak sokak hayvanlarına ulaşmaya çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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