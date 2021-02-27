İnegöl Belediyespor- Afyon Belediye Yüntaş: 0-3

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -SALON: İnegöl
HAKEMLER: Erol Akbulut, Seçkin Yener
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bahov, Mehmet Almaz, Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Ahmet Arslan)
AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Alfonso, Görkem Sertel (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Berk Yılmaz, Fatih Ürün)
SETLER: 23-25, 24-26, 21-25
SÜRE: 92 dakika ( 29, 33, 30)AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş´a 3-0 mağlup olmasına rağmen, ligi 7'nci sırada tamamladı ve adını Play-Off´a yazdırdı. Bursa ekibinin, Play-Off´taki rakibi ise Spor Toto oldu.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-27 21:24:54
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