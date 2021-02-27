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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOFAŞ - Galatasaray: 98-89

DHA

TOFAŞ - Galatasaray: 98-89


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir
TOFAŞ: Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 6, Dj White 14, Jeremy Simmons 12, Tarik Phillip 11, De Vaughn Akoon Purcell 26, Tomislav Zubcic 11, Alihan Demir 2, Muhsin Yaşar 9
GALATASARAY: Yiğit Arslan 11, William Motum 11, Amile Jefferson 18, Jordan Lee Crawford 13, Pierre De Shawn Jackson 24, Ragip Berke Atar 4, Eray Aydoğan, Assem Marei, Göksenin Köksal 8
1.PERİYOT: 26-28
DEVRE: 51-50
3.PERİYOT: 75-70ING Basketbol Süper Ligi´nin 23'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Galatasaray´ı ikinci yarıdaki iyi performansıyla 98-89 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede 5.'ncidakika Bursa temsilcisinin 15-12´lik üstünlüğü ile geçildi. Yiğit Arslan´ın dış atışlarıyla öne geçen Galatasaray, çekişmeli geçen ilk periyodu 26-28 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında hücumda rahat sayılar bulan Galatasaray, 13'üncü dakikada farkı  7´ye çıkardı: 33-40. Akoon Purcell´in üst üste bulduğu sayılar sonrası, yeniden oyuna denge getiren TOFAŞ, 15'inci dakikada 42-42´lik eşitliği sağladı. Devrenin son anlarında üstünlük sürekli el değiştirirken, soyunma odasına Bursa ekibi, 51-50´lik skor avantajıyla girdi.
Dönüşte iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ, Dj White´ın dış atış isabeti sonrası farkı 8´e çıkardı: 58-50. Bursa ekibinin pota altı etkinliğine cevap vermekte zorlanan Galatasaray, hücumdaki top kayıplarıyla farkı azaltmakta güçlük çekti. 25. dakika ev sahibinin 62-54´lük üstünlüğü ile geride kalırken, kalan bölümlerde skor avantajını koruyan TOFAŞ, final periyoduna 75-70 önde girdi.
Zubcic ve Berk ile sayılar bulan TOFAŞ, farkı 11´e çıkardı: 83-72. Her iki ekibin de savunmasını daha sertleştirdiği final periyodunda Galatasaray, Crawford ve Ragıp Berke´nin sayılarıyla farkı 6´ya düşürdü. 38'inci dakika TOFAŞ´ın 91-85´lik üstünlüğünde geçilirken, karşılaşmanın geri kalanında da skor avantajını koruyan TOFAŞ, mücadeleyi 98-89 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL, Muammer İRTEM
2021-02-27 21:57:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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