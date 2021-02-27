TOFAŞ - Galatasaray: 98-89



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir

TOFAŞ: Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 6, Dj White 14, Jeremy Simmons 12, Tarik Phillip 11, De Vaughn Akoon Purcell 26, Tomislav Zubcic 11, Alihan Demir 2, Muhsin Yaşar 9

GALATASARAY: Yiğit Arslan 11, William Motum 11, Amile Jefferson 18, Jordan Lee Crawford 13, Pierre De Shawn Jackson 24, Ragip Berke Atar 4, Eray Aydoğan, Assem Marei, Göksenin Köksal 8

1.PERİYOT: 26-28

DEVRE: 51-50

3.PERİYOT: 75-70ING Basketbol Süper Ligi´nin 23'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Galatasaray´ı ikinci yarıdaki iyi performansıyla 98-89 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede 5.'ncidakika Bursa temsilcisinin 15-12´lik üstünlüğü ile geçildi. Yiğit Arslan´ın dış atışlarıyla öne geçen Galatasaray, çekişmeli geçen ilk periyodu 26-28 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında hücumda rahat sayılar bulan Galatasaray, 13'üncü dakikada farkı 7´ye çıkardı: 33-40. Akoon Purcell´in üst üste bulduğu sayılar sonrası, yeniden oyuna denge getiren TOFAŞ, 15'inci dakikada 42-42´lik eşitliği sağladı. Devrenin son anlarında üstünlük sürekli el değiştirirken, soyunma odasına Bursa ekibi, 51-50´lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ, Dj White´ın dış atış isabeti sonrası farkı 8´e çıkardı: 58-50. Bursa ekibinin pota altı etkinliğine cevap vermekte zorlanan Galatasaray, hücumdaki top kayıplarıyla farkı azaltmakta güçlük çekti. 25. dakika ev sahibinin 62-54´lük üstünlüğü ile geride kalırken, kalan bölümlerde skor avantajını koruyan TOFAŞ, final periyoduna 75-70 önde girdi.

Zubcic ve Berk ile sayılar bulan TOFAŞ, farkı 11´e çıkardı: 83-72. Her iki ekibin de savunmasını daha sertleştirdiği final periyodunda Galatasaray, Crawford ve Ragıp Berke´nin sayılarıyla farkı 6´ya düşürdü. 38'inci dakika TOFAŞ´ın 91-85´lik üstünlüğünde geçilirken, karşılaşmanın geri kalanında da skor avantajını koruyan TOFAŞ, mücadeleyi 98-89 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL, Muammer İRTEM

2021-02-27 21:57:06



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