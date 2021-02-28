Alacak-verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı

Bursa'da bir işyerinde alacakverecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Rasim K. ve Koray A. iş yerinde oturdukları esnada, aralarında alacakverecek meselesi yüzünden husumet bulunan Emre K., iş yerine geldi. Emre K., Rasım K. ve Koray A., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Emre K., belinden çıkardığı silah ile Rasim K. ile Koray A.'ya kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan Rasim K., ve Koray A., yere yığılırken, Emra K., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Emre K.'yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.