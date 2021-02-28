Genç kadın, gürültü yapan komşusunu bıçakladı

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Bursa’da bir kadın, gürültü sebebiyle tartıştığı adamı bacağından bıçakladı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde D.(29) aynı apartmanda oturduğu Şehmuz S., (24) arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gözde D., yanında bulunan bıçak ile Şehmuz S.'yi bacağından bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şehmuz S.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan Gözde D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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