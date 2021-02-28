Açık havada doğal termal havuz keyfi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan doğal termal suyu yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar bölgeye gelerek soğuk havaya aldırış etmeden suya girerek termalin keyfini çıkarıyorlar.

Kurşunlu Mahallesi’nde özel bir firma ve İnegöl Belediyesi'yle ortaklaşa proje yürütülerek bulunan doğal termal suyuyla yeni bir Oylat ortaya çıkarılacak. Bölgede akan suyun boşuna gitmemesi için bölüm bölüm havuzlar yapılmaya başladı. Doğal termal suyunu duyanlar ise buraya akın ediyor. Gelen vatandaşlar hem doğanın tadını çıkarıyor hem de açık havada suya girerek keyifli dakikalar yaşıyorlar. Soğuk havaya rağmen suyun sıcak olması nedeniyle suya girenler üşümüyor.

Havuz keyfi yapan gençler suyun çok güzel olduğunu belirterek, "Hem doğal bir kaynak suyu hem de cilde iyi geliyor. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Kısıtlama olduğu için fazla kimse gelmiyor hafta sonları ama hafta içi daha çok kişi geliyor. Hem burada doğanın tadını çıkarıyorlar hem de yüzmek isteyenler bedavadan açık havada havuz keyfi yapıyorlar.

Kurşunlu Mahallesi'nde ikamet eden İpek Sağlam ise "Normalde Kurşunlu gelişmiş bir yer ve çileğiyle isminden söz ettiriyor. Sıcak su bizim için çok iyi oldu. Değerlendiriliyor şu anda. Bu pandemi sürecinde vakit geçiriyoruz burada çok iyi oldu bizim için. Herkes duymaya başladı daha fazla ilgi görüyor. Bizim mahallemiz için güzel bir şey ismi duyuluyor. Hava şu anda çok soğuk ama su sıcak güzel bana da çok iyi geldi. Cildimize de iyi geliyor kükürtlü su olduğu için. İlerleyen dönemlerde daha da güzel olacak geliştirilmeye çalışılıyor turistlik açıdan da" dedi.

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