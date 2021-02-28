BURFAŞ’ta toplu sözleşme sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BURFAŞ’ta toplu sözleşme sevinci

İHA

BURFAŞ’ta toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ'ta çalışan 284 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı arasında imzalandı.
Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adamlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kurumda ve bağlı şirketlerde görevli personelin maaş ve özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. BURFAŞ bünyesinde çalışan 284 personeli ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de uzlaşma sağlandı. 01 Ocak 2021 31 Aralık 2022 arasını kapsayan 2 yıllık sözleşmede personele yüzde 28,04'e varan oranlarda artış yapılmış oldu. Türkiş e bağlı TOLEYİS sendikası ile varılan anlaşmaya göre ikinci yılki ücret zammı ise TÜİK tarafından açıklanacak 2021 yılı enflasyon yüzdesine + 2 puanlık refah payı ilave edilerek bulunan oran tutarında zam yapılması karara bağlandı. Eşit işe eşit ücret politikası kapsamında da unvan ve ücret skalası gözden geçirilip düzenleyici uygulamalar yapıldı. Nisan ve Ekim aylarında yapılan fazla mesai ücretlerinin ödenmesi kararlaştırılırken, denkleştirmeye tabi tutulan ayların sayısı 7'den 5'e düşürüldü.
İmzalar atıldı
Uzlaşmayla sona eren toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Gönül Dostları Sofrası Sosyal Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı, TOLEYİS Bursa Şube Başkanı Yücel Köksal, BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kansu, BURFAŞ Genel Müdürü Ömer Furkan Banaz ile BURFAŞ çalışanları katıldı. İmza töreninde konuşan TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı, pandemi nedeniyle sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini, bir çok mekanın kapalı, bir kısmının ise çok düşük kapasite ile hizmet verdiğini hatırlatarak, bu sıkıntılı sürece rağmen personelin haklarında iyileştirme sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.
Her ne kadar pandemi sürecinde rakamlar da bir düşüş gözlense de hastalık etkilerinin hala devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Halkımız bu tür sosyal mekanlara adeta hasret kaldı. İnanıyorum ki bu sıkıntılı süreci atlatacağız ve yine bu mekanlar vatandaşlarımızla dolacak. Bu sıkıntılı süreci hep birlikte dayanışma içinde atlatmaya çalışıyoruz. Personelimizin haklarında iyileştirmeler noktasında da imkanlar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. İmzaladığımız sözleşmenin tüm personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da 2021; Hanlar Bölgesi ve İpek yılı
YEREL HABERLER Bursa’da 2021; Hanlar Bölgesi ve İpek yılı
Bursa’da mezarlık sorunu yaşanmayacak
YEREL HABERLER Bursa’da mezarlık sorunu yaşanmayacak
Ekonomiye Değer Katanlar ödülleri açıklandı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: “Çıkış yolumuz daha güçlü bir Türkiye için omuz omuza çalışmaktır”
YEREL HABERLER Ekonomiye Değer Katanlar ödülleri açıklandı BTSO ...
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sözlü izinle düğüne gitti, hem işinden hem tazminattan oldu
YEREL HABERLER Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren ...
Açık havada doğal termal havuz keyfi
YEREL HABERLER Açık havada doğal termal havuz keyfi
150 yıllık tarihi İskender kebapçısından 7 milyon lira vurgun yapıldığı iddiası
YEREL HABERLER 150 yıllık tarihi İskender kebapçısından 7 milyon ...
Balkona hava almaya çıktı kendisini yerde buldu
YEREL HABERLER Balkona hava almaya çıktı kendisini yerde buldu
Bursa'da baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da baca yangını korkuttu
Bursa'da güneş yerini yağmura bırakıyor Bursa için zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Bursa'da güneş yerini yağmura bırakıyor Bursa için ...
Barınaktaki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen görüntüler tepki çekti Orhangazi Belediyesi konuyla ilgili araştırma ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Barınaktaki görüntü hayvanseverleri ayağa ...
(Özel) Alkollü sürücü aracını bağlatmamak için kaputa oturup polislere direndi
YEREL HABERLER (Özel) Alkollü sürücü aracını bağlatmamak için kaputa ...
Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
Bursa'da 3 katlı müstakil evde başlayan yangın apartmana sıçradı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı müstakil evde başlayan yangın ...
Apart otelde kadın müşteri, gürültü nedeniyle tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı
YEREL HABERLER Apart otelde kadın müşteri, gürültü nedeniyle ...
Genç kadın, gürültü yapan komşusunu bıçakladı
YEREL HABERLER Genç kadın, gürültü yapan komşusunu bıçakladı
Alacak-verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alacak-verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı
Devriye gezen polislerin dur ikazına uymayıp at arabasını bırakıp gittiler Olay yerine gelen kadın, at arabasının çalındığını ve arabanın kendisine ait olduğu söyledi Dakikalar sonra polise teslim olan çocukların, at arabasını çalındığı söyleyen kadının torunu olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Devriye gezen polislerin dur ikazına uymayıp at ...
TOFAŞ - Galatasaray: 98-89
YEREL HABERLER TOFAŞ - Galatasaray: 98-89
TOFAŞ - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
İnegöl Belediyespor- Afyon Belediye Yüntaş: 0-3
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor- Afyon Belediye Yüntaş: 0-3
Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Kaza tutanağı tutturmak istedi, 5 kişinin saldırısına ...
Bursaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Park halindeki aracına çarpan kişiler tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Park halindeki aracına çarpan kişiler tarafından darp ...
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er kadro kurmakta zorlanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er kadro kurmakta ...