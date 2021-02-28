Koltuğun dereye atıldığını gören sporcular isyan etti

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Bursa'da koşu yapan sporcular, derede gördükleri manzarayla öfkeden deliye döndü.

Osmangazi ilçesi Botanik Park'ın altındaki dere kenarında koşu yapan sporcular, sorumsuz vatandaşlar tarafından dereye atılan koltuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Derelerde birçok çöp çeşidine rastlayan sporcular, şehrin merkezinden geçen dereye koltuk atıldığını görünce öfkelenip duruma isyan etti. Sorumsuz kişilere tepki gösteren koşucular, koşularına kaldıkları yerden devam etti.

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