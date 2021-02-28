Bursa'da hurdalıkta yangın

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)BURSA'da, hurdaya çıkan araçların bulunduğu bir hurdalıkta yangın çıktı. Patlamaların duyulduğu yangında dumanlar, kentin her noktasından fark edildi. Yangının çıktığı bölge dronla görüntülendi. Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi´nde hurda araçların bulunduğu bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, çok sayıda araç küle döndü. Patlamaların yaşanması üzerine güvenlik nedeniyle Bursa-Yalova yolu trafiğe kapatıldı.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Dronla da havadan görüntülenen yangında dumanlar kentin pek çok noktasından görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN
2021-02-28 16:16:48
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